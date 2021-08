Più di 1000 giovani 'beccati' a ballare in discoteca: locale chiuso

Erano più di mille i giovani che, nella notte tra sabato e domenica, ballavano nelle tre sale della discoteca 'Ecu' di via Coriano a Rimini in violazione delle misure di legge per il contenimento del Covid. Questa e altre violazioni hanno portato la Polizia locale di Rimini, sul posto dopo la segnalazione giunta alla centrale operativa, a chiudere immediatamente il locale, denunciando il titolare all'autorità giudiziaria.

Durante i controlli, eseguiti anche con il supporto dell'unità cinofila e in collaborazione con gli uffici della Questura, sono stati sequestrati modesti quantitativi di hashish, marijuana e cocaina. Segnalato lo stato precario di diversi ragazzi, probabilmente secondo gli inquirenti sotto l'effetto di droghe. Oltre alla violazione della normativa Covid, al gestore del locale sono state anche contestate irregolarità per le uscite di sicurezza, per gli estintori e per l'unica presenza di un addetto alla sicurezza.