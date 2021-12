Chiuse due discoteche per violazione delle norme anti-covid, giro di vite dei carabinieri

La prima volta non è bastata al Living e al Peter Pan di Misano e, nonostante multa e obbligo di chiusura, al momento di riaprire sono incappati nei vecchi errori facendo scattare una nuova sanzione e un nuovo stop di 5 giorni. Nelle due due discoteche, infatti, i carabinieri hanno documentato assembramenti e clienti senza mascherina in barba alle normative anti-covid. Questa volta, però, i locali saranno costretti a saltare gli eventi organizzati per il ponte dell'8 dicembre. Sempre nel territorio della Compagnia di Riccione, i carabinieri hanno dato un giro di vite sui controlli stradali anche alla luce degli ultimi drammatici fatti di cronaca. L'etilometro dell'Arma ha macinato per tutto il fine settimana e, alla fine, sono stati 7 gli automobilisti denunciati a piede libero per guida in stato di ebbrezza. Numerosi, infine, gli assuntori di stupefacenti segnalati alla Prefettura di Rimini poiché trovati in possesso di modiche quantità di droga.