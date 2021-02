Chiuso al traffico il sovrappasso di via Verenin: emerse criticità durante i lavori

Per chi deve raggiungere la zona a mare è possibile utilizzare via Tolemaide e il nuovo asse di via Diredaua

Nell’ambito del programma di manutenzione ordinaria delle infrastrutture stradali del territorio comunale a cura di Anthea, sono emerse alcune criticità al sovrappasso di via Grazia Verenin, a Viserbella. Dopo le opportune ulteriori verifiche condotte dai tecnici dell’Amministrazione, si è deciso in via precauzionale di procedere alll’immediata chiusura del sovrappasso, in modo tale da poter attivare da subito i tecnici per ripristinarne la piena funzionalità dell’infrastruttura.

La chiusura è stata disposta a partire da martedì alle 19 e prevede il divieto di transito su via Grazia Verenin lato mare (dal sovrappasso verso il mare, compreso il tratto di via Porto Palos dall’altezza di via Aretusa a via Grazia Verenin) in entrambe le direzioni, mentre il lato monte della via rimarrà accessibile. Per chi deve raggiungere la zona a mare è possibile utilizzare via Tolemaide e il nuovo asse di via Diredaua. La chiusura durerà fino al termine dei lavori di ripristino, che inizieranno nell’immediato.