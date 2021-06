Chiuso per due settimane l'ingresso A14 Rimini sud: periodo e orari

Chiusa in entrata la stazione di Rimini Sud dalle 6:00 del 7 alle 23:00 del 20 giugno per consentire la fase finale delle attività. Sulla A14 Bologna-Taranto, continuano in modalità continuativa le attività di manutenzione del cavalcavia che sovrappassa la SS72 di San Marino, tra la Strada Statale e il piazzale esterno della stazione.

Il cronoprogramma dei lavori, avviati il 26 maggio, sulla base degli esiti di ispezioni approfondite condotte periodicamente da società esterne di ingegneria, prevede la finalizzazione della fase di consolidamento dell’infrastruttura per passare alla fase di sollevamento delle campate, necessaria per operare sugli appoggi dell’opera. Per comprimere al minimo la durata dei lavori la Direzione di Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia ha organizzato le attività in modalità intensiva, prevedendo l’impiego di più maestranze, impegnate su turni di lavoro continuativi.

Come concordato con gli Enti territoriali, per consentire questa fase delle attività, che per caratteristiche specifiche necessita di essere svolta in assenza di traffico:

-sarà chiusa la stazione di Rimini sud, dalle 6.00 di lunedì 7 alle 23:00 di domenica 20 giugno, in modalità continuativa, come di seguito indicato:

-sarà chiusa l’entrata della stazione di Rimini sud, in entrambe le direzioni, verso Bologna e Ancona/Pescara.

In alternativa, è consigliato di entrare alla stazione di Rimini nord o di Riccione;

-sarà chiuso lo svincolo esterno di uscita della stazione di Rimini sud, in direzione di San Marino.

Come concordato con il Comune di Rimini e con la Polizia Municipale chi è diretto verso San Marino, potrà percorrere la SS72 verso la SS16 adriatica e seguire poi le indicazioni per San Marino, sulla viabilità ordinaria.

A supporto della viabilità la Direzione di Tronco di Bologna di Aspi ha inoltre previsto:

nei pressi dello svincolo di Rimini Sud dalle 7.00 alle 14.00 personale dedicato al pattugliamento ed informazione all’utenza. Nelle fasce orarie caratterizzate da maggiori flussi di traffico (7:00-13:00 e 16:00-20.00) un rafforzamento della stazione Rimini Nord con l’apertura di un ulteriore ingresso manuale.

Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilita’ e sui percorsi alternativi sono diramati tramite i collegamenti “My Way” in onda su Sky Meteo24 (canale 502 Sky), su Sky TG24 (canali 100 e 500 Sky e canale 50 del digitale terrestre), su La7 e La7d (canale 7 e 29 del digitale terrestre) e sui seguenti canali: sulla App My Way scaricabile gratuitamente dagli store di Android e Apple, sul sito autostrade.it, su RTL 102.5, su Isoradio 103.3 FM, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. Per ulteriori informazioni viene consigliato di chiamare il call center Autostrade al numero 840.04.21.21, attivo 24 ore su 24.