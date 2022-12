A14, chiude per una notte l'autostrada: tutte le modifiche alla viabilità

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di ordinaria manutenzione, dalle 23 di martedì 3 alle 6 di mercoledì 4 gennaio, sarà chiuso il tratto compreso tra Cesena e Valle del Rubicone, in entrambe le direzioni, Pescara e Bologna. In alternativa si consigliano i seguenti itinerari: verso Pescara, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Cesena, percorrere la viabilità ordinaria: Via Cervese, Via Golgi, SS726, SS9 Via Emilia, SP33, per rientrare sulla A14 alla stazione di Valle del Rubicone. Verso Bologna, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Valle del Rubicone, percorrere la viabilità ordinaria: SP33, SS9 Via Emilia, SS726, Via Golgi, Via Cervese, per rientrare sulla A14 alla stazione di Cesena.