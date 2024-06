Chiusura della camera mortuaria dell’ospedale di Santarcangelo per lavori di manutenzione

Come già programmato e anche alla luce dei recenti eventi atmosferici, sono iniziati gli improrogabili lavori di manutenzione alla camera mortuaria dell’ospedale ‘Franchini’ di Santarcangelo, che rendono necessaria la chiusura della struttura fino al prossimo 15 luglio. L’intervento riguarderà in particolare la copertura, l’ingresso e i locali interni dove vengono esposte le salme.

“L’urgenza è resa necessaria per fare fronte alle numerose infiltrazioni di acqua che non permettono più di utilizzare la struttura in sicurezza, anche a seguito degli ultimi eventi meteorologici”, come spiegato nella nota a firma del Direttore Medico del presidio Rimini Santarcangelo Novafeltria, Francesca Raggi, e del responsabile del procedimento, Ivonne Zoffoli.

Durante il periodo in cui è attivo il cantiere la Direzione Medica provvederà al trasferimento delle salme all’Obitorio di Rimini (o eventualmente alla camera mortuaria di Novafeltria, Riccione o Cattolica).