Chiusura temporanea dell'anagrafe di Miramare per lavori: prenotazioni negli uffici in via Bidente

Al fine di evitare di coinvolgere gli utenti in possibili disagi, è stata disposta la chiusura dell’anagrafe di Miramare fino al termine di alcuni lavori di muratura. Pertanto, le prenotazioni saranno girate alla sede dell’anagrafe di via Bidente, 1/P al Villaggio Primo Maggio, a cui sarà possibile accedere nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 12; martedì e giovedì anche dalle ore 14 alle ore 16).

In questi giorni la sede di via Bidente sarà potenziata anche a favore dei cittadini che non riusciranno a prenotare con le usuali modalità, così da accedere agli sportelli senza prenotazione (carte di identità e cambio di residenza). L’anagrafe di Miramare riaprirà lunedì 24 luglio.