Chiusura totale al traffico anche di via Euterpe, al maxi cantiere iniziano i lavori del sottovia carrabile

Parte dalla prossima settimana la fase di avanzamento dei cantieri sulla Statale 16 che prevede due importanti novità: mercoledì 19 luglio è prevista l’apertura del sottopasso ciclopedonale che permetterà di attraversare la statale e collegare Montescudo con via Flaminia Conca; dal giorno seguente, giovedì 20 luglio, è prevista la chiusura di via Euterpe per la realizzazione del sottopasso ciclo-pedonale e per dare il via alle opere successive per la realizzazione del sottopasso carrabile.

Per cercare di limitare per quanto possibile gli impatti sulla viabilità, i due interventi sono previsti in successione: prima aprirà il sottopasso di via Coriano e solo successivamente verrà chiusa via Euterpe per la realizzazione di tutte le lavorazioni concernenti gli attraversamenti del sottopasso ciclopedonale che, passando sotto la nuova rotatoria e sotto la via Euterpe, collegherà la zona a monte con quella a mare e per dare il via alle opere propedeutiche del sottopasso carrabile che da via Euterpe andrà nella configurazione definitiva in direzione Rimini.

Si tratta della fase più importante e impattante per quanto riguarda gli interventi che fanno parte dell’ampio programma di opere complementari a favore del territorio che Autostrade per l’Italia sta portando avanti per un investimento di circa 10 milioni di euro e che, per quanto riguarda la chiusura di via Euterpe, andranno avanti fino alla fine dei lavori per la realizzazione della nuova intersezione tra la S.S. 16 Adriatica, via della Repubblica e la Superstrada di San Marino e all’apertura della nuova rotatoria.

Le limitazioni alla circolazione stradale avverranno sotto la supervisione della Polizia Locale, con il consueto monitoraggio per la gestione della viabilità. Come avvenuto anche in precedenza per le altre fasi di cantiere, la Polizia Locale sarà impegnata in prima linea per la gestione della viabilità. Una vigilanza che sarà garantita con la presenza di specifiche pattuglie che, soprattutto in concomitanza con le chiusure, presidieranno le vie interessate. Le zone interessate alle deviazioni saranno opportunamente segnalate con posizionamento di cartelli informativi specifici, posizionati sulle strade in avvicinamento ai cantieri interessati con indicanti i percorsi consigliati.

Apre l’attraversamento ciclopedonale di via Coriano

Si avviano a conclusione i lavori sulla rotatoria all’intersezione tra la Statale 16 e via Coriano che hanno impegnato per oltre un anno gli addetti delle ditte incaricate da Autostrade per l’Italia.

Da mercoledì 19 luglio sarà aperto il sottopasso ciclopedonale tra la Ss16 e via Coriano, infrastruttura che consentirà a chi si sposta in bici o a piedi di attraversare la linea della Statale in piena sicurezza e senza tempi di attesa. Un intervento atteso che permetterà di eliminare l’attuale impianto semaforico e l’attraversamento a raso della statale 16 che limita la scorrevolezza del traffico in arrivo da Ravenna e dal casello. L’apertura del sottopasso includerà anche il contestuale ripristino della circolazione stradale nel tratto che va dal sottopasso di via Rodriguez, fino alla rotatoria Coriano / Montescudo e che ritorna a due corsie in direzione Ravenna. Questa limitazione alla circolazione si era resa necessaria per consentire l’ultimazione dei lavori sul lato destro della carreggiata e nell’area adiacente al sottopasso ciclopedonale e, da qualche settimana, ha comportato la riduzione della percorrenza sulla ss16 a una corsia di marcia in direzione nord. La fine di questa importante fase di cantiere prevede anche la restituzione ai cittadini del parcheggio di Via Santerno, finora utilizzato come area di cantiere, che torna a disposizione dei residenti per le soste dei veicoli.

Chiude via Euterpe

Tra pochi giorni partirà la nuova cantierizzazione che permetterà di realizzare il sottopasso ciclo-pedonale che, passando sotto la nuova rotatoria e sotto la via Euterpe, collegherà la zona a monte con quella a mare, andando ad innestarsi nel percorso ciclo-pedonale già presente all'interno del parco Giovanni Paolo II (parco La Cava).

Da giovedì 20 luglio si prevede la chiusura totale di via Euterpe per procedere con tutte le lavorazioni concernenti gli attraversamenti del sottopasso ciclopedonale ed idraulico e dare il via alle opere propedeutiche del sottopasso carrabile che da via Euterpe andrà nella configurazione definitiva in direzione Rimini. I lavori prevedono la realizzazione di un attraversamento idraulico per dare continuità monte-mare al torrente Ausa. In adiacenza allo stesso è previsto un sottopasso ciclopedonale, che attraversa trasversalmente la Via Euterpe. Questo è il primo dei tre sottopassi pedonali previsti nel tratto che collegherà il parco della Cava con via Bidente in configurazione definitiva. Infine, la chiusura di via Euterpe è necessaria per dare il via alle opere propedeutiche del sottovia carrabile che collegherà la via Euterpe con via della Repubblica. È l'opera più importante del tratto ed è composta da 250 metri di rampe ed un sottopasso di 31 metri circa e permetterà l'eliminazione del semaforo precedentemente necessario per consentire l'accesso alla statale 16 da Via della Repubblica.

Gli interventi di modifica alla circolazione prevedono la chiusura parziale della via Euterpe ed in particolare:

- per i veicoli provenienti da mare, la chiusura della via della Repubblica all'altezza di via Moretti/via Avanzolini: sarà consentito di proseguire solo ai veicoli diretti al centro direzionale/commerciale "MD";

- per i veicoli provenienti dal Centro Commerciale Ausa, la chiusura di via Euterpe all'altezza di via Pomposa (garantendo l'accesso al centro sportivo Garden, al distributore di benzina Tamoil e al parcheggio pubblico)

- la via Lucchesi sarà completamente chiusa al traffico nel tratto tra via della Repubblica e via Avanzolini;

- per i veicoli provenienti da Riccione che percorrono la Statale 16 Adriatica, sarà chiuso il corsello di immissione su via della Repubblica (in direzione del centro città).

Pertanto, i possibili percorsi alternativi saranno:

- i veicoli, provenienti da Riccione e diretti al centro città, potranno utilizzare via Flaminia (rotatoria Befane) ovvero via Flaminia Conca (rotatoria SS 16/via Montescudo/via Coriano/via Flaminia Conca); stesso percorso potrà essere utilizzato dai veicoli provenienti dal centro città e diretti verso SUD;

- i veicoli, provenienti da Ravenna e diretti al centro città, potranno utilizzare via Covignano (rotatoria SS 16/via Covignano) ovvero via della Fiera (rotatoria SS 16/via della Fiera/via della Grotta Rossa); stesso percorso potrà essere utilizzato dai veicoli provenienti dal centro città e diretti verso NORD.

- veicoli diretti dalla zona interessata dall’intervento alla Statale potranno:

- chi percorre la via Carlo Alberto dalla Chiesa o via Flaminia Conca in direzione monte, giunto all'altezza della rotatoria a 8 deve imboccare la via Flaminia Conca (a sinistra) direzione monte per dirigersi verso la rotatoria SS16/Montescudo/Coriano;

- oltre al predetto percorso per dirigersi verso la S.S.16 potrà utilizzare la Via della Fiera fino alla rotatoria SS16/Via della Fiera/Via Grotta rossa, provenendo da mare (es. Via Flaminia; Via Tripoli; Via Circonvallazione Meridionale ecc.).

Sarà collocata nell'area circostante specifica segnaletica stradale informativa che indica la direzione per la Statale e i divieti e l’accesso alle attività economiche e ai residenti della zona.

Ci saranno modifiche anche sulle linee del trasporto pubblico locale che transitano sulle vie interessate dai lavori (linea 18 e linea 19) e per le quali si invita a consultare il sito di Start Romagna che sarà costantemente aggiornato in base all’evoluzione dei lavori.

Asfaltatura notturna alla rotatoria Bigno

Nell’ambito dei lavori che rientrano nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024 e dopo il via al doppio senso di circolazione in via Flaminia (dalla nuova rotatoria “Bigno” a Viale Tripoli) e Circonvallazione Meridionale (da via della Fiera alla nuova rotatoria “Bigno”), da lunedì 17 a mercoledì 19 luglio, verranno effettuati, esclusivamente nelle ore notturne, i lavori di asfaltatura del manto stradale. Dalle ore 22 fino 6 del mattino pertanto si rendono necessarie alcune modifiche della viabilità che prevedono l’interruzione del traffico veicolare in via Flaminia (da via Balilla a viale Tripoli) e via Circonvallazione Meridionale (da Via della Fiera a via Sardegna compresa). In questa temporanea fase di riqualificazione, che servirà a rifare un nuovo tappeto d’asfalto in tutta l’area della rotatoria, l’accesso sarà consentito solo ai residenti e ai mezzi di soccorso.