"Ci ha rubato lo zainetto", e pestano un ragazzo che passeggiava nel viale. Ma era completamente estraneo ai fatti

Venerdì notte una pattuglia della Polizia di Stato è intervenuta in viale Regina Margherita dopo aver notato un gruppo di giovani che si spintonavano con violenza e uno di loro sbracciandosi cercava di richiamare l’attenzione della volante. Prontamente gli operatori sono riusciti a bloccare gli aggressori, tre 20enni cittadini svizzeri in vacanza a Rimini, che si presentavano in evidente stato di alterazione alcolica. Conviti che fosse l’autore del furto di un loro zainetto, questi avevano poco prima accerchiato e malmenato con calci e pugni il giovane riminese che stava passeggiando nelle vicinanze.

Il malcapitato, risultato poi completamente estraneo ai fatti, accasciato per terra e dolorante nel costato e con evidenti ematomi al viso, è stato fatto subito accompagnare in ospedale per le cure mediche mentre i tre giovani svizzeri sono stati accompagnati in Questura dove stati denunciati per il reato di lesioni in concorso e per ubriachezza.