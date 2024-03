"Ci sono delle persone sui binari", forti rallentamenti sulla linea ferroviaria per Bologna

La segnalazione è arrivata poco prima delle 7 e parlava della presenza di alcune persone lungo i binari della linea ferroviaria e, per precauzione, è scattato il blocco dei treni. Ad essere interessato è stato il tratto tra le stazioni di Rimini e Santarcangelo che ha provocato rallentamenti alla circolazione da e per Bologna. Come da prassi è stata allertata la Polfer che, secondo quanto emerso, non avrebbe trovato riscontri alle segnalazione partita da un macchinista. Al momento sono in corso gli ultimi accertamenti e, i convogli, hanno accumulato lievi ritardi intorno alla mezz'ora in quanto i treni devono marciare a passo d'uomo.