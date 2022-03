Ci sono territori dove il telefono cellulare non funziona, un rischio per la sicurezza e l'incolumità

La giunta regionale dica come intende risolvere i disagi legati alla mancata copertura del segnale per telefoni cellulari nelle zone montane, in particolare nel comune di Pennabilli. Sono le richieste contenute in un’interpellanza di Valentina Castaldini (Forza Italia) che chiede alla Regione di indicare “quali e quanti progetti sono stati approvati, finanziati e realizzati, quali risultano ancora in fase di realizzazione e per quali non è stato avviato l’iter”. Inoltre, “quali iniziative intende avviare per supportare l’amministrazione comunale di Pennabilli nella risoluzione della controversia per garantire a residenti, abitanti periodici, villeggianti ed escursionisti la copertura del segnale per telefono cellulare”.

La consigliera forzista ricorda che la delibera di giunta del 2018 stabilisce il modello pubblico-privato per risolvere i problemi dovuti a “una condizione di fallimento di mercato aperta a tutti gli operatori cellulari”. Il Comune di Pennabilli ha partecipato al progetto e Tim si è detta disponibile a installare un impianto di trasmissione. Ma nell’ottobre 2021, la “Soprintendenza archeologica Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini ha espresso parere negativo alla realizzazione del traliccio”. Alla fine di ottobre, il Comune e Lepida si sono opposti alla decisione della Soprintendenza. Il Comune, inoltre, conclude la capogruppo, aveva segnalato alla prefettura la criticità della copertura e i rischi “per la sicurezza e l’incolumità dei cittadini oltre alle difficoltà legate ai servizi di emergenza-urgenza e protezione civile”.