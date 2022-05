Dallo shopping a dove osservare il tramonto, arriva la guida con tutte le cose da fare a Riccione

Dove mangiare la piadina più buona? Quali i negozi per uno shopping veramente di tendenza? In che ristorante cenare e dove aspettano il tramonto i riccionesi? E i luoghi da non perdere? A queste e a molte altre domande risponde "Ciao Riccione!" la guida che racconta Riccione con gli occhi di chi la vive tutto l’anno, ideata e prodotta da Radio Bakery Comunicazione, agenzia riccionese specializzata in storytelling, marketing e comunicazione turistica.

Ciao Riccione! – che verrà presentata al pubblico martedì 24 maggio (ore 11, Brillo, viale Ariosto, 12 Riccione) è la guida che non c’era, originale nei contenuti e nel formato, lo strumento giusto sia per i turisti alla ricerca di suggerimenti e dritte per godersi la città in modalità local, sia per gli operatori che desiderano fare un regalo utile, simpatico e inedito ai loro ospiti. I capitoli di Ciao Riccione! raccontano i simboli iconici della città, la spiaggia e tutto quel che offre in termini di servizi e divertimento, i ristoranti dove vanno i riccionesi a mangiare il pesce o la pizza, i posti più gettonati dove fare l’aperitivo, dove e cosa acquistare in ricordo della vacanza, gli eventi imperdibili.

Il formato della guida è pocket e contiene due versioni, italiano e inglese, lo stile è informale e la grafica pop, con illustrazioni originali di Federica Ubaldo, illustratrice e graphic designer che collabora con case editrici e magazine in Italia e all’estero: il suo lavoro ha ottenuto riconoscimenti a livello nazionale ed internazionale, tra cui la selezione nella categoria Merit al 3×3 Shows. Federica Ubaldo è inoltre l’autrice della mappa della città allegata alla guida, un’interpretazione d’autore allegra, ironica e colorata della destinazione Riccione da conservare o incorniciare.