Ciclabile e tratto stradale in via Tavoleto: terminati i lavori, intervento da 150mila euro

Terminano giovedì i lavori i lavori in Via Tavoleto, un importante intervento che ha consentito la messa in sicurezza della frazione “Casette”, centro abitato attraversato dalla strada provinciale SP35 piuttosto trafficato. Dopo un primo stralcio che ha portato alla messa in sicurezza dei due incroci che delimitano l’abitato e la realizzazione di una pista ciclopedonale della lunghezza di quasi 500 metri, l'amministrazione comunale di Misano Adriatico ha proceduto con la realizzazione di circa 200 metri di marciapiede. I lavori, di importo complessivo di 150mila euro, sono stati eseguiti dalla ditta Edilstradale di Santarcangelo.

Nel contesto dell’intervento sono stati ampliati e migliorati gli impianti di pubblica illuminazione esistenti, realizzando in particolare una nuova illuminazione in via Laghetti e nell'attraversamento ciclo-pedonale di via Cà Raffaelli. “Questi interventi – spiega il sindaco Fabrizio Piccioni – ci hanno consentito di incrementare il livello di sicurezza, in particolare per pedoni e ciclisti, di un tratto di strada molto trafficato. Ma il progetto non si esaurisce qui, siamo già pronti a metterci all’opera per il completamento della ciclabile Riccione – Tavoleto con la realizzazione dell’ultimo tratto che collegherà a Misano Cella che risulta già finanziato con risorse comunali e contributo della Regione”.