Ciclabile lungo la Trasversale Marecchia, al via l’esame delle possibili soluzioni progettuali

Il collegamento ciclopedonale fra la frazione di San Martino dei Mulini e il capoluogo diventa realtà. La Giunta comunale ha infatti approvato un documento di fattibilità per valutare le possibili soluzioni progettuali per realizzare una pista ciclabile lungo via Trasversale Marecchia, per finanziare la quale sono già stati stanziati 430.000 euro. “Destiniamo parte del contributo straordinario denominato ‘Fondo Covid’ di 780.325 euro assegnato all’Amministrazione comunale – spiega il vice sindaco Pamela Fussi – alla realizzazione di un collegamento particolarmente importante per connettere le frazioni di Sant’Ermete e San Martino dei Mulini con la ciclabile mare-monte che corre lungo l’argine del fiume Marecchia e con il centro città. Nei prossimi mesi valuteremo le diverse opzioni progettuali tenendo conto che il nuovo percorso in sicurezza partirà dalla ciclabile già presente fino al cimitero di San Martino dei Mulini per terminare nei pressi del ponte sul Marecchia, dove dovrà essere realizzata la passerella ciclopedonale grazie alla quale sarà possibile collegarsi alla ciclabile esistente che conduce al centro sportivo del capoluogo”. Lunga circa un chilometro, la ciclabile lungo la strada provinciale 49, Trasversale Marecchia, verrà inserita nel Programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023, che dovrà essere riapprovato dal Consiglio comunale.