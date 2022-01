A 100 giorni dalla Grande Partenza, Santarcangelo si illumina di rosa in onore del Giro d'Italia

E’ una tradizione. A 100 giorni dall’inizio del Giro d’Italia le città pronte a ospitare una tappa si illuminano di rosa. E’ successo ieri sera e tra le immagini in arrivo da Budapest (il Giro quest’anno parte dall’Ungheria) e Verona (ultima tappa) ha fatto capolino anche la piazza di Santarcangelo di Romagna.

Nella notte di ieri (26 gennaio), a 100 giorni dalla partenza della Corsa Rosa, le città che ospiteranno le 21 tappe del Giro d'Italia 105 hanno illuminato i simboli che le rappresentano, dai monumenti alle piazze, passando per le vie e i luoghi più caratteristici. Il Giro d'Italia partirà da Budapest (Ungheria) il 6 maggio per terminare a Verona il 29 maggio. Quella dall’Ungheria, sarà la 14^ Partenza dall’estero per il Giro d’Italia e la prima da un paese dell’Est Europa.

La Santarcangelo-Reggio Emilia sarà un tappa completamente pianeggiante che assieme alla terza è la più lunga del Giro. Dalla partenza fino a Bologna si percorre la via consolare Emilia praticamente sempre diritta attraverso la pianura emiliana. Dopo Bologna la tappa tocca alcune delle località del cratere del terremoto del 2012: San Giovanni in Persiceto, Crevalcore, Camposanto, Carpi e Correggio. Il percorso sfila lungo strade rettilinee e pianeggianti fino a raggiungere Reggio Emilia per la volata che si preannuncia a ranghi compatti. Appuntamento per la tappa 11 il 18 maggio.