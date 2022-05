Strade Bianche di Romagna Under 23, attenzione alla strade chiuse per il passaggio della corsa

Transiterà anche nel territorio comunale di Misano Adriatico la Strade Bianche di Romagna, gara ciclistica riservata alla categoria Under 23 in programma sabato 28 maggio. Saranno interessate dal passaggio della corsa, che scatterà alle 13:30 dal confine con San Clemente, le vie Tavoleto, Grotta, Ca’ Pronti, Scacciano e San Clemente. In queste vie la circolazione sarà interrotta dalle 13 fino al termine del passaggio della corsa ciclistica, che si esaurirà nel giro di pochi minuti. Il servizio di trasporto scolastico sarà comunque garantito. L’invito, per quanti avessero necessità di transitare nelle strade interessate dal passaggio della corsa dopo le 13, è quello di organizzarsi per tempo, oppure di utilizzare percorsi alternativi.