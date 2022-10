Ciclista in mountain bike cade e si procura diversi traumi: soccorso da 118 e Soccorso Alpino

Intervento del soccorso alpino in aiuto ad ciclista che, a seguito di una rovinosa caduta, ha riportato politraumi. E' accaduto intorno alle 11.45 di sabato mattina. La centrale del 118 ha attivato la squadra di Monte Falco. L'uomo, un 43enne residente a Montescudo, si trovava sulla via Canarecce (Montescudo) con la mountain bike quando ha urtato un dosso, perdendo il controllo del mezzo. E' caduto riportando gravi politraumi tra cui al rachide e al viso. Sul posto è accorsa per prima l'ambulanza del 118 di Riccione i cui operatori hanno caricato l'infortunato sulla barella, ma, non riuscendo ad evacuare l'uomo per il sentiero impervio, hanno atteso l'arrivo del Saer, i cui tecnici lo hanno trasportato fino all’ambulanza per circa 400 metri. Sul posto presenti anche i Vigili del Fuoco di Rimini.