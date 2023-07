Ciclista scivola e rovina dall'argine, intervenuti vigili del fuoco e ambulanza

Brutta avventura per un ciclista che, nella notte tra venerdì e sabato, è caduto rovinosamente mentre pedalava sulla ciclabile che costeggia il taglio del Marecchia a San Giuliano. L'uomo, intorno alle 2, per cause ancora in corso di accertamento ha perso il controllo della due ruote all'altezza di via Coletti finendo giù dall'argine e terminando la sua carambola contro la cancellata di un condominio. Le persone che si trvavano con lui hanno dato l'allarme e, sul posto, sono intervenuti i vigili del fuoco e l'ambulanza del 118. Il personale del 115 ha provveduto a recuperare il ferito per poi affidarlo alle cure dei sanitari i quali, dopo averlo stabilizzato, lo hanno trasportato al pronto soccorso dell'Infermi con un codice di media gravità.