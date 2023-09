Il ciclo di incontri “L’accento sulle frazioni" riparte da Sant'Ermete

Il ciclo di incontri “L’accento sulle frazioni. Cantieri e progetti tra interventi pubblici e privati” riparte lunedì 2 ottobre da Sant’Ermete: alle ore 21, presso la sede dell’azienda Scrigno in via Casale Sant'Ermete 975, amministratori comunali e progettisti illustreranno ai presenti il progetto privato per la realizzazione di un circuito ciclistico nella frazione e quello pubblico per il futuro percorso ciclopedonale di via Casale.

All’incontro interverranno per il Comune la sindaca Alice Parma, la vice sindaca con delega ai Lavori pubblici e alla Mobilità, Pamela Fussi, e l’assessore alla Pianificazione urbanistica Filippo Sacchetti, mentre a illustrare nel dettaglio i rispettivi progetti saranno i tecnici della Fondazione Giuseppe Berardi e quelli dello studio T&D Ingegneri Associati, incaricati dall’Amministrazione comunale per il percorso ciclopedonale di via Casale.

“L’accento sulle frazioni” proseguirà poi tra novembre e dicembre con altri tre appuntamenti, che completeranno la prima parte del calendario destinato comunque a proseguire nell’anno nuovo, toccando le altre frazioni di Santarcangelo.

Lunedì 6 novembre a San Martino dei Mulini (scuola dell’infanzia Pollicino) l’incontro sarà occasione per un aggiornamento sui lavori in corso per la realizzazione del percorso ciclopedonale lungo la SP49, mentre martedì 7 novembre a Stradone (ex scuola dell’infanzia Campanellino) il Nucleo dei Carabinieri Forestali si presenterà alla cittadinanza e saranno illustrati gli interventi realizzati o in corso per la frazione.

Ultimo appuntamento del 2023 lunedì 11 dicembre a Montalbano (bar Amati), dov’è prevista un’anticipazione relativa alle linee guida del bilancio di previsione 2024, nonché anche in questo caso una panoramica sugli interventi per la frazione. Tutti gli incontri avranno inizio alle ore 21.