Ciclopedonale San Martino-Capoluogo, al via i lavori del tratto fra cimitero e ponte Marecchia

Sono iniziati in questi giorni i lavori per la realizzazione del percorso ciclopedonale tra il cimitero di San Martino dei Mulini e il ponte sul fiume Marecchia: si tratta di uno dei tre nuovi stralci che permetteranno di collegare la frazione al Capoluogo. Il tratto in questione si connetterà infatti al percorso già esistente in via Trasversale Marecchia, che si interrompe all’altezza del cimitero, e arriverà fino al cammino di San Francesco. Da lì sarà possibile proseguire sulla passerella ciclopedonale sul ponte Marecchia di prossima realizzazione e arrivare con l’ultimo tratto alla rotatoria tra la Sp 49 e la strada di Gronda, proseguendo poi verso il centro città.

Nella mattinata di martedì 8 agosto la sindaca Alice Parma e l’assessore alla Pianificazione urbanistica, Filippo Sacchetti, hanno effettuato un sopralluogo sul cantiere appena partito per un confronto con i tecnici e progettisti responsabili dei lavori, che si concluderanno entro la fine del mese di novembre: al momento, è in corso il livellamento del terreno per lo strato a fondamento del percorso.

Nel corso dei lavori non sono previste modifiche alla viabilità, fatta eccezione per la fase in cui il cantiere interesserà via Pallada e la porzione di SP49 compresa tra quest’ultima e il cimitero. Il tratto in via di realizzazione, infatti, transiterà in larga parte internamente rispetto alla SP49, sia per privilegiare l’aspetto naturalistico del percorso, sia per non interferire con l’edificio privato sottoposto a tutela storica presente a ridosso della strada.

Procedendo in direzione capoluogo-San Martino, per i primi 80 metri dopo il cammino di San Francesco la pista ciclopedonale scorrerà in parallelo al fiume con corsie adiacenti al percorso veicolare, poi si potrà svoltare a destra per raggiungere il percorso lungo il Marecchia, oppure a sinistra con un tratto di 665 metri fino a via Pallada. Questo tratto di pista ciclopedonale avrà una larghezza costante di 2,5 metri e presenterà una pavimentazione ecologica in cemento drenante.

Anche in via Pallada saranno create corsie adiacenti al percorso veicolare, istituito il limite dei 30 km/h e realizzato un attraversamento pedonale, che riporterà il percorso lungo la SP49 per gli ultimi 250 metri fino al cimitero, dove un ulteriore attraversamento completerà il collegamento con quello esistente.

L’intervento – che prevede anche la messa a dimora di nuovi alberi per l’ombreggiatura e la realizzazione di un sistema d’illuminazione a led – consentirà anche la riqualificazione delle due fermate del trasporto pubblico, che saranno rese completamente accessibili, il rinnovamento dei sottoservizi idrici e il tombinamento dell’ultimo tratto del fosso.

La spesa complessiva per i tre tratti del collegamento ciclopedonale tra San Martino dei Mulini e il capoluogo supera i 2,5 milioni di euro, di cui 1 milione di euro di fondi Pnrr. In dettaglio, 2,1 milioni sono impiegati per la passerella ciclopedonale sul ponte sul Marecchia, mentre la spesa per la realizzazione del tratto fra il cimitero e il ponte ammonta a 430mila euro.