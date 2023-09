Ciclopedonale Sant’Andrea in Besanigo, al via i lavori del tratto di collegamento tra Coriano e Riccione

Sono partiti i lavori alla nuova pista ciclopedonale di Sant’Andrea in Besanigo. Un collegamento sicuro di circa 1 chilometro e mezzo che attraverserà una zona completamente pianeggiante tra i comuni di Coriano e Riccione sviluppata tra la frazione di Sant’Andrea su via Colombarina, in prossimità della rotonda della zona artigianale di Raibano, i due polmoni verdi dei parchi “Donne vittime di violenza” e Bellini, fino ad arrivare al ponte sul Rio Melo.

Il percorso è stato progettato dagli uffici comunali con il duplice obiettivo di creare un’alternativa di viabilità dolce ad un’arteria stradale molto trafficata, soprattutto dai mezzi pesanti, quale è la via Colombarina che conduce a Raibano e, allo stesso tempo, promuovere la mobilità in bicicletta o a piedi in alternativa all’uso dei veicoli a motore nelle aree urbane e nei collegamenti con i territori confinanti.

La larghezza della pista ciclopedonale sarà di 2.50 metri (1,25 metri per ogni senso di marcia) e ogni attraversamento stradale verrà messo in sicurezza con una segnaletica verticale e orizzontale luminosa. L’intervento è completamente finanziato, per un importo di 290.000 euro, da un contributo Pnrr.

“Dopo il cantiere di realizzazione della rotatoria di Pian della Pieve che avanza speditamente come da tabella di marcia e che andrà a mettere in sicurezza l’incrocio tra via Montescudo e via Parco del Marano – dice l’assessore ai Lavori pubblici, Roberto Bianchi - mettiamo in piedi un’altra opera viaria, in questo caso legata alla mobilità lenta, come la pista ciclopedonale di Sant’Andrea. Si tratta del secondo dei cinque interventi per quanto riguarda i lavori pubblici finanziati da fondi Pnrr assieme ai marciapiedi di Cerasolo e Sant’Andrea in Besanigo- Puglie. Per il cimitero di Mulazzano siamo in attesa del via libera della Soprintendenza alle Belle Arti di Ravenna. A questa prima fase di lavori della ciclopedonale di Sant’Andrea, ne seguirà una seconda a completamento di un percorso che comprenderà il parco “Donne vittime di violenza”, via Mozart, via Vivaldi fino ad arrivare al centro commerciale di Sant’Andrea”.