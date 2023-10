Ciclopedonali, sottopassi e rotatorie: ecco le proposte per potenziare la sicurezza della Grotta Rossa

Mentre procedono secondo il crono programma i lavori a carico di Autostrade per l’Italia per il superamento dei ‘buchi neri’ della Statale 16, avanzano in parallelo interventi e progettazioni portate avanti dall’Amministrazione comunale per potenziare la mobilità ciclopedonale in sicurezza nei quartieri a monte dell’Adriatica, collegandoli con la zona a mare. A partire dall’area della Grotta Rossa, per il quale sono già avviati, e altri sono allo studio, investimenti infrastrutturali per migliorarne l’accessibilità, la sicurezza e le connessioni a favore di ciclisti e pedoni. Ultimo in ordine di tempo la nuova passerella ciclopedonale sul deviatore del fiume Ausa, i cui lavori sono partiti alla fine di agosto, realizzata di fianco al ponte carrabile della Statale Rimini - San Marino. L’intervento è in continuità con il percorso ciclopedonale già esistente, che oggi si presenta interrotto in corrispondenza del deviatore Ausa.

L’Amministrazione Comunale ha inoltre recentemente candidato a finanziamenti regionali il completamento del collegamento tra via Pomposa e il sottopasso ciclopedonale sulla Statale 16, n corso di realizzazione da parte di Autostrade per l’Italia.

Altri interventi sono poi in valutazione all’interno del progetto di messa in sicurezza della SS72 che prevede in zona della Grotta Rossa l’eliminazione del semaforo tra via SS72 e via della Gazzella e la realizzazione di una rotatoria all'intersezione tra SS72 e via del Gatto, intervento che modificherà sostanzialmente la viabilità della zona. Il Comune ha richiesto ad Anas che la realizzazione della rotatoria con via del Gatto sia contestuale alla costruzione di sottopasso ciclo pedonale tra via Barattona e via della Grotta Rossa. Al tempo stesso è stato richiesto di prevedere collegamenti ciclopedonali anche per le altre rotatorie previste sulla statale 16.

Inoltre, è prevista la realizzazione di una rotatoria tra via della Grotta Rossa e l'intersezione con via della Gazzella, opera che contribuirà a limitare la velocità di percorrenza delle auto in corrispondenza del centro abitato.

“I cantieri in corso per la messa in sicurezza e lo snellimento della circolazione sulla statale 16 in capo ad Autostrade offrono anche l’occasione per proseguire nel programma dell’Amministrazione mirato a ricucire le fratture della città a monte e a mare dell’adriatica, anche potenziando le connessioni ciclopedonali – commenta l’amministrazione comunale – Parallelamente alle grandi opere, si stanno mettendo in atto e progettando interventi puntuali, come nel caso della Grotta Rossa: sottopassi e percorsi ciclopedonali, marciapiedi, rotatorie, con hanno l’obiettivo di favorire l’accessibilità in sicurezza dei quartieri e dei centri abitati e al contempo avvicinandoli al centro e al mare”.