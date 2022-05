A Riccione e Cattolica un Educational Tour con Bike Operator da Stati Uniti ed Europa

Da domani, mercoledì 11 maggio, a domenica 15, a Riccione e Cattolica, secondo appuntamento della stagione 2022 con gli Educational Tour organizzati da Apt Servizi Emilia-Romagna e Consorzio Terrabici nell’ambito del progetto di marketing e comunicazione che promuove sui mercati esteri il prodotto bike e il cicloturismo in Emilia Romagna.

In occasione del week-end della settimana “Bike & Tasting Week” di Riccione (https://www.riccionebikehotels.it/gourmet-week) e il week-end della settima edizione della Granfondo Squali Trek di Cattolica (https://www.granfondosquali.it/it/granfondo-squali.htm) sono stati invitati cinque Tour Operator, specializzati nel mondo bike, da tutta Europa per conoscere da vicino le proposte delle strutture bike hotel di Terrabici e fare uno scouting del territorio. Gli ospiti presenti sono: Trek & Travel dagli Stati Uniti, Kolo Trip da Spagna, Eat & Sleep da UK (con base a Girona in Spagna), Gusto Cycling dall’Inghilterra ed Easy Ticket dalla Germania.

I tour operator parteciperanno a un ricco programma di appuntamenti, che inizierà nel pomeriggio di mercoledì con una presentazione della destinazione Emilia Romagna Cycling e del consorzio Terrabici in un incontro organizzato presso un bike hotel di Riccione. Giovedì 12 inizierà il programma di scouting della destinazione, con un bike tour organizzato all’interno dell’evento “Bike&Tasting Week” dedicato all’Olio Extravergine d’Oliva tra Riccione, il Parco di San Bartolo Tavullia e un pranzo-degustazione organizzato presso una azienda agricola e oleificio a Misano Monte. Nel pomeriggio tappa a Cattolica per visitare il villaggio della Granfondo Squali Trek e, a seguire, cena presso un noto ristorante vista mare.

Venerdì 13 ancora in bicicletta, questa volta in direzione Valconca, con tappa a Mondaino e degustazione di formaggio di Fossa. Sabato 14 il terzo tour alla scoperta di San Marino e San Leo, con tappa in una azienda vinicola per un wine tasting all’insegna del Sangiovese Doc. Infine domenica 15 per gli ospiti la possibilità di vivere le emozioni della settima edizione della Granfondo Squali Trek, che anche quest’anno vedrà alla partenza oltre 3000 ciclisti da Italia ed estero. Nel pomeriggio visita guidata nel centro storico di Rimini, alla scoperta del Museo Fellini, e degustazione di prodotti tipici in enoteca.

Prossimo appuntamento con gli Educational Tour promossi da Apt Servizi Emilia-Romagna in collaborazione con il consorzio Terrabici (www.terrabici.com), dal 16 al 19 giugno tra Ravenna, Castrocaro, Brisighella e Bologna con un press trip con giornalisti e blogger europei che pedaleranno in gravel sui percorsi della Ciclovia Di Dante e la Ciclovia del Sole.