Cimiteri in fase di ristrutturazione, in arrivo 100 nuovi loculi

Ancora pochi giorni e saranno ultimati i lavori di carpenteria nel cimitero di Passano. Inizieranno poi quelli di rifinitura, nell’attesa dell’arrivo dei marmi da collocare nei 100 loculi previsti che si aggiungono a quelli già esistenti. La fine dei lavori è prevista entro i primi mesi del 2022 ed entro la prima metà dell’anno i loculi saranno a disposizione per tutta la popolazione corianese.

Secondo quanto previsto dal nuovo regolamento comunale i loculi saranno in vendita solo in caso di avvenuto decesso e se il defunto risultasse coniugato c’è la possibilità di acquistarne due. Tale opzione è stata stabilita per evitare di avere in giacenza loculi vuoti e non disponibili per le necessità.

E’ in corso anche la progettazione degli ampliamenti nei cimiteri di Coriano, Montetauro, Cerasolo e Mulazzano (per quest’ultimo è stato intercettato un contributo statale di 250.000 euro).

“Un risultato importante l’ampliamento del cimitero di Passano – commenta l’assessore ai Lavori pubblici Roberto Bianchi – per il quale è stato stanziato un importo complessivo di 208.000 euro. In questo modo diamo risposta alle richieste della popolazione prevedendo anche un graduale aumento di loculi nelle strutture cimiteriali del territorio”.