Cimitero di Ciola, al via i lavori per il rifacimento dei camminamenti interni

Prenderanno avvio subito dopo Pasqua i lavori di rifacimento dei camminamenti al cimitero di Ciola. L’intervento prevede la sistemazione dei marciapiedi interni, attualmente in parte asfaltati e in parte in materiale stabilizzato, con una pavimentazione in ghiaia lavata gettata in opera. Per la realizzazione del sottofondo e la posa del nuovo pavimento che assicura maggiore funzionalità e un’estetica più adatta al valore storico del cimitero, sarà necessario chiudere al pubblico il camposanto fino al termine dei lavori.



Pertanto, il cimitero di Ciola resterà chiuso al pubblico da martedì 6 fino a venerdì 9 aprile, fatta salva la necessità di prolungare l’esecuzione dei lavori causa maltempo.