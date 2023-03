Cina e Rimini più vicini: scambi amichevoli tra la Provincia del Jiangsu e il sindaco Sadegholvaad

Il Sindaco Jamil Sadegholvaad ha ricevuto questo pomeriggio in Sala della Giunta la visita dei delegati della “Jiangsu People's Association for Friendship with Foreign Countries”, l’Associazione per l'amicizia con i paesi stranieri della provincia cinese del Jiangsu, nella quale si trova la città di Yangzhou gemellata con Rimini. Un momento di confronto molto interessante in cui è stato rivolto al Sindaco l'invito a partecipare ad una conferenza internazionale sul verde e lo sviluppo sostenibile delle città organizzata dalla Provincia del Jiangsu nel prossimo mese di settembre. Il Sindaco nel ringraziare per l'invito ricevuto ha sottolineato l'importanza dell'appuntamento su un tema di vitale interesse per le città e ha ribadito la volontà di continuare a promuovere le relazioni di amicizia con la città di Yangzhou e la Provincia del Jiangsu nell'ottica di una reciproca valorizzazione sotto il profilo turistico, culturale ed economico.