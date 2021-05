Cinema, Giometti riapre le sale: "Ricominciamo con grandi film e un ospite vip"

Non è solo una riapertura, ma una rinascita. C'è grande attesa e tanta emozione per la riapertura a Rimini del cinema Multiplex, del patron Massimiliano Giometti, alle Befane Shopping Centre. Le sale sono rimaste chiuse in questi mesi per note disposizioni relative alla pandemia e il settore del cinema è stato uno dei più colpiti dalla batosta economica dovuta dalla pandemia. Ed è una rinascita in grande stile. In sala subito grandi autori e grandi interpretazioni: Rifkin's Festival, l'ultima attesissima pellicola di Woody Allen, The Father con Anthony Hopkins, vincitore del premio Oscar come miglior attore per questa straordinaria performance, e Olivia Colman. E poi il film firmato da Federico Zampaglione, Morrison. Ma anche Io rimango qui, l'Oscar al miglior film internazionale Un altro giro di Thomas Vinterberg, l'horror Il sacro male, Tom & Jerry, il divertente cartoon 100% lupo e, soprattutto, il nuovo Disney: Crudelia, interpretato dall'attrice premio Oscar Emma Stone. E per i primi 101 che acquisteranno in prevendita il biglietto per il film Crudelia, ci sarà una sorpresa: un peluche di dalmata.

"Ricominciamo - racconta Massimiliano Giometti, patron del Multiplex Le Befane di Rimini - con un'ottima programmazione: film premi Oscar, grandi attori, pellicole adatte a grandi, famiglie, giovani, di tanti generi diversi. La presenza di Federico Zampaglione in sala e di Giglia Marra - che saluteranno il pubblico che assisterà alla proiezione delle 20.30 di Morrison - è l'assaggio di ciò che adesso ci proponiamo di fare ogni volta che sarà possibile: la creazione di un corollario di eventi attorno alla proiezione di un film, invitando registi e attori. Ma domani Zampaglione non si limiterà a salutare...sarà una sorpresa".

Prosegue Giometti: "Rispetto alle iniziative legate ai film Morrison e Crudelia, siamo molto contenti poi di questa sinergia con Le Befane- racconta Giometti - che riteniamo sia fondamentale e che ci consenta di guardare al futuro con rinnovato entusiasmo e prospettive nuove. Una partnership che continueremo a sviluppare con tanti tipi di eventi e di attività. Al pubblico che torna in sala dico: "Fidatevi di noi". I cinema sono sicuri come lo erano già prima. E noi siamo i primi a verificare questa sicurezza, avendo adeguato già da tempo la struttura a tutti i nuovi protocolli."