Cinque sacerdoti contagiati dal Covid e un convento in quarantena

Sono cinque i sacerdoti della Diocesi di Rimini che, al momento, risultano positivi al Coronavirus e un convento di Cappuccini in quarantena. Secondo quanto emerso ad essersi ammalati sono don Enrico De Luigi, che non presenterebbe sintomi apprezzabili, don Redeo Baffoni, già rettore del santuario di Santa Rita, la cui situazione è più delicata anche a causa di pregressi problemi di salute. A questi si aggiungono don Egidio Brigliadori, rettore del santuario di Montefiore che è stato ricoverato nel reparto Covid dell’ospedale di Riccione, e il parroco di Viserbella, don Daniele Giunchi, che si trova in isolamento nella canonica. Il convento dei Cappuccini di Santarcangelo, invece, è stato messo in quarantena per la positività di un frate.