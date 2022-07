Un esercito di vele si prepara a prendere il largo nella 38esima edizione del trofeo F. Bauer

Conto alla rovescia in vista della 38esima edizione del trofeo F. Bauer per derive e catamarani, in programma domenica 31 luglio a partire dalle 15 al Circolo Nautico di Cattolica. Un esercito di vele si prepara a prendere il largo nelle acque della Regina per celebrare l'amore per lo sport e tutte quelle persone che con il loro esempio lo hanno incarnato e simboleggiato. Un'occasione nella quale il Circolo Nautico di Cattolica darà vita ad una grande festa dedicata al mondo della vela, coniugando divertimento e passione per tutto ciò che è in grado di solcare le onde.

“Torna, come da tradizione, l'appuntamento con la regata sociale dedicata a derive e catamarani, nel segno del ricordo di una figura storica per il nostro Circolo e per il mondo della vela in Romagna - dice il presidente Daniele Verni -. Ancora una volta saremo felici di ritrovarci tutti insieme per condividere la nostra passione per il mare. La regata è aperta a tutti coloro che vorranno partecipare, grandi e piccoli. Avremo con noi anche velisti provenienti da altri Circoli del circondario, per una giornata all'insegna dell'accoglienza e della condivisione. Come da tradizione, il trofeo Bauer sarà assegnato al vincitore tra gli Optimist e quindi ad uno dei concorrenti più giovani".