Al Circolo Nautico si fa festa con il Windsurf Day, gara tra le tavole vintage

Torna puntuale anche quest’anno il “Windsurf Day Cattolica”. Giunto alla sua 43esima edizione, si svolge sabato 19 agosto tra la sede del Circolo (via Carducci 118), la spiaggia libera della zona 110 e il tratto di mare antistante. In programma una grande giornata all'insegna del vento e del mare in tutta sicurezza. Fiore all'occhiello del Windsurf Day sarà la regata open di windsurf e wingfoil (in programma alle 15) con decine di tavole vintage che coloreranno il mare dando vita a una competizione emozionante e ricca di fascino.

La partenza, davvero spettacolare, prevede la corsa verso la battigia per imbracciare il proprio windsurf e lanciarsi nella sana competizione di questo meraviglioso sport. Grande novità di quest’anno sarà la prima edizione del Raduno wingfoil: gli atleti di questa spettacolare disciplina scenderanno in mare al fianco delle tavole da winsurf dando vita a una competizione ancora più avvincente e variegata.

Spazio anche ai più piccoli: la mattinata inizierà alle 10 con prove gratuite di Sup, Windsurf, vela e wingfoil. Alle 18.30 sarà la volta della premiazione dei vincitori e dell'estrazione dei premi. Gran finale alle 22 con il tradizionale Surf Groove Party: si balla a piedi nudi sulla sabbia e si brinda fino a tarda notte.