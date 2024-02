Circolo privato trasformato il luogo per spettacoli pubblici, l'ira del Silb: "Diffusi abusivismo e illegalità"

Punta il dito contro "l'abusivismo e l'illegalità nel settore dell’intrattenimento" Gianni Indino, presidente SILB-Fipe Confcommercio della provincia di Rimini, sottolineando come "nel nostro territorio è arrivata l’ennesima dimostrazione di quanto questi siano diffusi". Ad essere additato ad esempio è un circolo Arci nel cuore del centro storico della città finito nel mirino della magistratura col iscritto nel registro degli indagati e il gip che ha disposto il sequestro di tutte le attrezzature della sala musicale da ballo ritenuta fuorilegge. A far scoprire il locale "clandestino" erano stati gli esposti dei vicini di casa costretti a convivere con la musica a tutto volume che, nel cuore della notte, impediva loro di dormire. Un esposto che, lo scorso giugno, era sfociato in un blitz delle forze dell'ordine che avevano messo sotto sigilli tutti gli impianti ma, nonostante questo, con l'arrivo dell'autunno il circolo aveva riaperto come se nulla fosse riprendendo a pieno regime la sua attività con tanto di calendario in cui promuove sui social le serate di live o dei dj alla consolle.

“È sconfortante - lamenta Indino - che proprio dal nostro territorio arrivi l’ennesima dimostrazione di quanto siano diffusi l’abusivismo e l’illegalità nel settore dell’intrattenimento. Il circolo privato situato in pieno centro a Rimini che nonostante il provvedimento di chiusura, le sanzioni e il sequestro dell’attrezzatura audio e luci da parte della Procura della Repubblica ha ripreso l’attività in barba alle leggi, dimostra come non solo non ci sia rispetto delle norme, ma anche di chi le applica e delle istituzioni. Questo episodio la dice lunga sulla situazione attuale. Riaprire un’attività fermata dall’autorità giudiziaria, a pochi mesi dal processo già fissato per apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo e trattenimento e disturbo della quiete pubblica, è di una gravità inaudita. L’auspicio è che chi di dovere intervenga immediatamente e risolva questa situazione particolare. La sensazione, già più volte segnalata, è che alcuni circoli continuino a sfruttare la loro veste per fare ben altro, sviluppando attività che non sono loro consentite. Come SILB nazionale, nell’ultima riunione della giunta presidenza svolta a Roma la scorsa settimana, abbiamo deliberato di stringere un accordo con un pool di avvocati che, tra gli altri compiti, avrà quello di sostenere legalmente le denunce che a vario titolo il SILB provvederà a segnalare relativamente ad attività abusive legate al ballo e a persone conniventi nell’organizzazione di tali iniziative. Auspichiamo così di dare un nostro ulteriore contributo al ripristino della legalità in un settore come quello dell’intrattenimento fortemente penalizzato da queste pratiche di abusivismo”.