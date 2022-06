La Cisl pronta alla battaglia per la sanità. "Si sblocchino le assunzioni, altrimenti presidio in Regione"

Che la Regione Emilia-Romagna onori gli impegni sottoscritti. Si trovino le risorse per garantire alla sanità pubblica nuove assunzioni o altrimenti si teme che si continueranno a tagliare i servizi e gli stipendi dei professionisti. E' questo l'appello della Cisl Fp che torna a scendere in campo sul tema assunzioni. Lo scorso 13 gennaio era stato sottoscritto un verbale, al quale si era giunti dopo l’annuncio del presidio del personale del Ssr, in via Aldo Moro, indetto dalla Cisl Fp, nel quale veniva ribadito l’impegno allo sblocco delle assunzioni, alle stabilizzazioni e all’implementazione delle risorse, queste ultime almeno per garantire al personale almeno lo stesso stipendio del 2018, senza considerare il pagamento di due anni di straordinari effettuati per la gestione dell’emergenza, le progressioni economiche bloccate e i percorsi di valorizzazione professionale non applicati.

"A seguito del blocco delle assunzioni operato per oltre 4 mesi, per evitare il peggioramento dei conti già in rosso, il timore è che la garanzia dei servizi e ancor di più lo smaltimento delle liste di attesa passino in secondo piano a fronte dei vincoli di bilancio da rispettare. In quest’ottica a pagarne le spese sarebbero ancora una volta i cittadini e il personale coinvolto - scrive la Cisl -. Le promesse si stanno trasformando in illusioni, servono azioni concrete se si vuole potenziare o anche solo garantire la sanità pubblica. La garanzia del nostro sistema salute deve passare dall’investimento sul personale e sulla qualità dei servizi, sgombrando il campo da soluzioni che possano continuare a cedere pezzi di sanità pubblica al privato".

Le dichiarazioni da un lato di potenziamento della Sanità pubblica e ampliamento della sanità territoriale, dall’altro di assenza di risorse e investimenti sul personale e sulla qualità dei servizi sono in contraddizione. "Bisogna operare delle scelte e mettere in campo azioni concrete, chiediamo pertanto alla Regione di darci risposte vere entro il 15 giugno, perché il tempo è scaduto. Se queste risposte non le avremo, nel mese di luglio la Cisl Fp sarà in presidio sotto la sede della Regione Emilia-Romagna, per chiedere il giusto rispetto e riconoscimento per coloro i quali in questa pandemia sono stati a garanzia e presidio della salute pubblica, ed è proprio da questi professionisti che dobbiamo ripartire per rilanciare il sistema sanitario nella nostra Regione".

“L’Ausl della Romagna ha bisogno di risorse e di affidamenti certi dalla Regione - afferma Mario Giovanni Cozza segretario generale della Cisl Fp Romagna - occorre riprogrammare velocemente il piano dei fabbisogni di personale, anche in relazione ai progetti derivanti dalla riorganizzazione della sanità sul nostro territorio. Non ci può essere un ritorno al sistema dei tagli come accaduto nel passato e prima della pandemia, dove anche il personale di Ausl Romagna ha pagato in prima persona politiche che hanno compresso le carriere, con ripercussioni negative sulla conciliazione vita lavoro derivanti dai carichi di lavoro e dal poco personale, con conseguenze sui servizi offerti ai cittadini. Come Cisl Fp non siamo più disponibili a questo”.