Una città più accogliente, Bellaria rifiorisce con Bim in Flowers 2023. I vincitori di tutte le categorie

La città di Bellaria Igea Marina anche quest’anno è rifiorita grazie al “Concorso Bim in Flowers 2023”, organizzato dall’amministrazione comunale in collaborazione con Fondazione Verdeblu e rivolto alle attività ricettive, balneari, pubblici esercizi e privati per la creazione di giardini e allestimenti floreali. Dopo aver ottenuto lo scorso anno, il marchio di qualità di “Comune fiorito” a cura di Associazione Asproflor Comuni Fioriti, Bellaria Igea Marina ha nuovamente indetto un concorso capace di sensibilizzare la comunità al rispetto dell’ambiente, attraverso il coinvolgimento dei cittadini nel valorizzare gli spazi pubblici e privati con fioriture innovative che arricchiscano l’immagine della città sempre più accogliente, colorata e viva.

"La nostra città, insignita del marchio "Comune fiorito" sta facendo enormi passi avanti nella cura del territorio, questo è possibile grazie all'aumentata sensibilità di tanti protagonisti della vita pubblica nella nostra città, aziende del territorio in primis, privati e associazioni, tutti concorrono verso un'unica obiettivo - spiega l’assessora al Patrimonio, Demanio, Ambiente e Scuola Adele Ceccarelli -. Bellaria Igea Marina diventerà sempre più accogliente come un unico parco giardino piacevole da frequentare e da vivere, dalla zona Cagnona alle Colonie".

“BIM in Flowers 2023” ha raccolto la partecipazione di ventisette concorrenti appartenenti alle diverse categorie ammesse in gara. La giuria, presieduta da Matteo Bellavista, agronomo del Comune di Bellaria Igea Marina; il presidente di Fondazione Verdeblu Paolo Borghesi; la fotografa Federica Giorgetti, Frida Vasini titolare di un home restaurant e custode delle tradizioni locali; l’artista – scultrice Vera Berardi ha individuato tre vincitori per ogni categoria. La giornata di premiazione finale del Concorso avrà luogo martedì 1 agosto presso l’Hotel Bristol alle ore 18.00; lì gli Sponsor, vivaisti-fioristi del territorio, che hanno sostenuto l’iniziativa, andranno a premiare i vincitori con Buoni spesa da utilizzare presso le loro attività: Floricoltura Casali, Vivai Bilancioni e Verdedamare. Saranno presenti anche le Autorità comunali per la consegna di attestati rinvolti non solo ai vincitori delle tre categorie ma anche ad alcuni partecipanti ai quali sono state rivolte Menzioni Speciali.

Di seguito la classifica dei vincitori per ogni categoria:

CATEGORIA 1: strutture alberghiere, campeggi, B&B e agriturismi

1° HOTEL BRISTOL

2° MON PAYS

3° A CASA DI AUGUSTA

CATEGORIA 2: esercizi commerciali, artigianali, ristoranti e tutte le attività economiche, stabilimenti balneari e chioschi sull'arenile

1° OSTERIA DELLA CONTESSA

2° BAGNO 80 SOLARIA

3° HAWAIKI

CATEGORIA 3: privati per balconi e giardini in vista

1° IZABELA SZEWCZYK

2° GIORGIO VICINI

3° BANCA DEL TEMPO

SPECIALI MENZIONI:

- HOTEL BRIENZ

- HOTEL DERBY

- HOTEL FLORA

- BAGNO 47

- VIVAIO VENTURI

Infine, contestualmente al concorso indetto dalla città per il suo abbellimento floreale, lo scorso lunedì 24 luglio il presidente di Asproflor, Sergio Ferraro, ha visitato il Comune di Bellaria Igea Marina portando una fornitura di cassette sospese Mod, brevettate Energygreen, allestite con composizioni floreali adatte al luogo e alla stagionalità di alta qualità. Inoltre in prosecuzione della sperimentazione da parte di Asproflor, sono state installate due piramidi floreali Energygreen per l’abbellimento dei viali pedonali P. Guidi e Ennio; il progetto è stato reso possibile grazie al contributo dell'Associazione Isola Dei Platani, che ha contribuito anche economicamente alla sua buona riuscita.