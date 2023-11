Città che vai, lavoratori che mancano: a Riccione ricerca continua di camerieri, cuochi e facchini

A Riccione è continua ricerca di camerieri di sala o ai piani che, nel riminese, equivalgono a circa il 43% dei lavoratori richiesti. Inoltre c'è richiesta di cuochi capo-partita e facchini. È quanto emerge dalla ricerca di AppLavoro.it - portale che, attraverso una serie di servizi gratuiti, mette in contatto personale in cerca di occupazione e aziende - che ha appunto condotto una ricerca di settore tra i propri iscritti, analizzando l'andamento della domanda e dell'offerta di lavoro in questo momento in Italia.

I risultati evidenziano come la ricerca di specifiche professionalità vari da città a città. Ad esempio, a Roma il 15% delle imprese nel settore della ristorazione ricerca soprattutto barman e camerieri. A Milano l'8% delle richieste di personale è rivolto a elettricisti, seguiti da camerieri, commessi o addetti alle vendite, consulenti commerciali, parrucchieri e informatici. A Napoli, si richiedono maggiormente operatori di call center, ma una quota importante di richieste è rivolta ad autisti di bus, commessi, consulenti commerciali e addetti al recupero crediti.

Circa il 4% delle aziende partenopee cerca frigoristi e in egual misura programmatori informatici. A Torino, dall'inizio dell'anno, la domanda di commessi, contabili e sales manager si è attestata intorno al 26%, mentre quella di steward (personale addetto all'accoglienza e all'animazione nel settore turistico) intorno al 12%. A Bologna, se gli addetti alla ristorazione (chef, camerieri, baristi) primeggiano nella classifica delle professioni più richieste, un'importante quota (il 13%) tra tutte le professionalità le imprese la riservano alla ricerca di ingegneri meccatronici e operai metalmeccanici.

Commessi e personale di segreteria sono i più ricercati a Firenze, dove il 6% delle richieste da parte delle piccole e medie imprese di AppLavoro.it sono rivolte ai sarti. Un dato rilevante riguarda la ricerca di imprenditori che la città toscana ha attivato dall'inizio del 2023, poi di personale da adibire all'area manageriale delle imprese. A Padova, i profili professionali maggiormente richiesti sono gli addetti alla sicurezza, seguiti da varie figure del settore commerciale, finanziario e poi dai fisioterapisti.

In due città bagnate dal Mar Adriatico (Bari e Riccione) le imprese del posto cercano rispettivamente agenti di commercio e camerieri di sala o ai piani che, nel riminese, equivalgono a circa il 43% dei lavoratori richiesti. Inoltre, a Bari si cercano insegnanti e intonacatori, a Riccione cuochi capo-partita e facchini. Ravenna, come detto, è la città italiana che più delle altre analizzate ricerca operai generici, carpentieri e badanti, per circa il 38% del totale della richiesta di personale di varie mansioni. Seleziona anche personal trainer e saldatori.

La ricerca dimostra come il mercato del lavoro sia dinamico e variegato in questo momento in Italia e che, in linea coi dati rilevati anche delle fonti istituzionali, le aziende che utilizzano i servizi di AppLavoro.it per la ricerca del personale, richiedano professionalità specifiche da assumere nel settore manifatturiero, nella ristorazione e nel comparto turistico.