Dopo i lavori propedeutici svolti durante le scorse settimane, ha aperto in città il parcheggio temporaneo pubblico all'ex area Fox a opera di Coop Alleanza, soggetto attuatore del progetto di riqualificazione che interessa l'area. L’intervento arriva su richiesta dell’amministrazione, a seguito della momentanea sospensione del cantiere. Il Comune di Rimini ha dunque chiesto alla proprietà di allestire un parcheggio temporaneo, in modo da tutelare le ragioni di interesse pubblico alla base dell’accordo di pianificazione urbanistico sottoscritto dal privato con l'amministrazione, mettendo a disposizione un'area di sosta a ridosso del centro storico e funzionale anche al Palacongressi.

In città debutta un nuovo parcheggio, in attesa del supermercato entra in funzione l'ex area Fox