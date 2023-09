Una città in festa invasa dalla musica, Rimini rincorre il sogno di Capitale della Cultura 2026

Dopo la cerimonia per la consegna ufficiale del dossier di candidatura, andata in onda al Teatro Galli, quella di mercoledì (27 settembre) è stata tra le vie del centro storico di Rimini una lunga serata di festa. Assoluta protagonista la musica, ma anche una notte con i musei aperti e gratuiti, un calendario di visite guidate per andare alla scoperta dei segreti della città. Una volta concluso l’incontro a teatro, le persone hanno iniziato a riversarsi in piazze e vie, in contemporanea l’edizione speciale della Shopping Night con i negozi aperti.

La maratona musicale è cominciata dalle 19,30 fino a mezzanotte tra piazza Cavour, piazza Malatesta, piazza dei Sogni e Arena Francesca da Rimini, dove si sono esibiti artisti riminesi e romagnoli, in rappresentanza delle cinque città che hanno sottoscritto il manifesto, ovvero Lugo, Faenza, Ravenna, Forlì e Cesena. Ispirandosi al progetto "E la chiamano Rimini, E la chiamano Romagna" sul palco allestito nella piazza dei Sogni dalle 19,30 alle 21,30 il Quartetto Eos con Massimo Marches e Stefano Zambardino, con le esibizioni di una rappresentativa di cantautori e musicisti riminesi, come Filippo Malatesta, Cristina Di Pietro, Sergio Casabianca, Andrea Amati, Francesca Romana Perrotta, Lorenzo Semprini e altri in un omaggio alla canzone d’autore italiana.

In contemporanea sul palco Arena Francesca da Rimini spazio alla “scena romagnola” con band e cantautori dalla Romagna: Gianluca Lo Presti, Dates, Fratelli e Margherita, Francesco Pisaneschi feat. Astray, Marco Vorabbi e le dovute precauzioni, Luca Fol, Daniele Maggioli, Antonio Ramberti & Alfredo Nuti dal Portone. Per il concerto finale all'Arena Francesca da Rimini – dalle 21.30 a mezzanotte – sono saliti sul palco, tra gli altri, Calla Mc + Nse band di sei musicisti capitanata da Calla Mc personaggio centrale della scena hip hop italiana. Un progetto musicale che miscela le radici old school del rap italiano con un sound jazz&funk. La direzione artistica è stata curata da Cristian Bonato, Massimo Marches e Massimo Roccaforte per l'associazione culturale Interno4 e in collaborazione con il Meeting delle Etichette Indipendenti di Faenza.

La musica ha invaso anche le vie del centro con Rimini Jazz Club e il meglio del jazz riminese, con una proposta musicale dal dixieland della tradizione al jazz che guarda al futuro. Spazio anche allo swing con Ariminun Swing Band marching band e la scuola di ballo Rimini Swing Aviators. Atmosfera latina con le performance dei ballerini di tango delle scuole El tropezon, La Maquina Tanguera Rimini, Romagna Portegna, 2 Corazones Tango Accademia e con il flamenco delle scuole Viento del Sur e Tilt Danza.