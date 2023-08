Una città sempre più fiorita, ecco i vincitori del concorso "Bim in Flowers 2023”

Bellaria Igea Marina conclude per il secondo anno il Concorso floreale indetto dall’amministrazione comunale in collaborazione con Fondazione Verdeblu, “Bim in Flowers 2023”, attraverso la giornata di premiazione. La cerimonia si è tenuta martedì 1 agosto presso l’Hotel Bristol, 1° classificato per la categoria “strutture alberghiere, B&B, agriturismi e campeggi”, alla presenza di tutti i concorrenti: delle autorità nella persona del sindaco Filippo Giorgetti e l’assessore all’Ambiente Adele Ceccarelli; degli sponsor che hanno sostenuto l’iniziativa mettendo in palio i premi nella forma di Buoni d’acquisto presso le loro attività e della Giuria del Concorso, presieduta dall’agronomo del Comune Matteo Bellavista, Federica Giorgetti, Vera Berardi, Frida Vasini e Paolo Borghesi.

Il sindaco Giorgetti ha rivolto i suoi ringraziamenti all’assessora Ceccarelli, impegnata sul progetto e anche a Fondazione Verdeblu e tutta la Giuria ma soprattutto a tutti coloro che partecipando al concorso floreale hanno contribuito a rendere ancora più bella e accogliente la città di Bellaria Igea Marina per il secondo anno consecutivo. L’augurio rivolto è quello di crescere assieme, con passione e dedizione mirando al gusto del bello che gratifica sia chi lo crea, sia chi lo ammira e dunque all’intera città.

Durante la cerimonia sono stati premiati con buoni spesa degli Sponsor Casali Floricoltura, Vivai Bilancioni e Verdedamare; pergamena del Comune di Bellaria Igea Marina ed una ceramica romagnola: l’Hotel Bristol, Hotel Mon Pays, B&B A Casa di Augusta, rispettivamente 1°,2°,3° classificato della categoria “Strutture alberghiere, campeggi, B&B, agriturismi”; Osteria della Contessa, Bagno 80 Solaria, Hawaiki per la categoria “esercizi commerciali, artigianali, ristoranti, attività economiche, stabilimenti balneari e chioschi sull'arenile”; Izabela Szewczyk, Giorgio Vicini, Banca del Tempo per la categoria privati.

A seguire sono state riconosciute menzioni speciali per l’Hotel Brienz, Hotel Derby, Hotel Flora, Bagno 47, Vivaio Venturi.

Grande soddisfazione espressa da parte dell’assessora Adele Ceccarelli, referente responsabile del Concorso: "Anche quest’anno il concorso “Bim in Flowers” per gli allestimenti floreali più belli della città è stato un evento che ci ha nuovamente colpito per la disponibilità dei partecipanti, dimostrando come l’attenzione per la cura del verde sia sempre più in crescita. Attraverso questa tappa, Bellaria Igea Marina in qualità di “Comune Fiorito” si prepara a partecipare a convention nazionali e internazionali; andiamo dunque avanti su questa strada ringraziando tutti coloro che sostengono il progetto".

La città di Bellaria Igea marina ha già fatto richiesta ad Asproflor per partecipare nuovamente al “Meeting Nazionale Comuni Fioriti” (che si terrà a Bellegra, Roma, dal 10 al 12 novembre), iscrivendo i vincitori che si sono aggiudicati il primo premio nel Concorso locale “Bim in Flowers”. Il Comune ha inoltre manifestato interesse alla candidatura, quale Comune Fiorito, al “Concorso Mondiale 2024 – International Challenge” che prevederà la permanenza di esperti del verde urbano presso la città, per alcuni giorni del prossimo anno. Questo permetterà a Bellaria Igea Marina di raggiungere una vetrina internazionale, anche turisticamente interessante, di nicchia nell’ambito degli appassionati di borghi fioriti.