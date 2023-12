Una città sempre più a misura di ciclisti, 7 nuove piste collegheranno la zona mare al polo sportivo

Una città a misura di ciclisti. Durante le scorse ore l'amministrazione di Riccione ha approvato il progetto di fattibilità per la realizzazione di 1,9 chilometri di nuovi percorsi a favore della mobilità lenta in città. Si tratta in totale di sette nuove piste ciclabili che collegheranno la zona mare agli impianti sportivi di via Forlimpopoli, alla piscina comunale e allo stadio del baseball. Propedeutico alla candidatura del Comune di Riccione ai bandi regionali del 2024, il progetto andrà a integrare i percorsi già esistenti e che metteranno in collegamento la zona mare con un anello ciclabile intorno al polo sportivo.

Gli interventi individuati per la realizzazione del progetto riguardano: i Giardini Perlasca in piazza XX Settembre con un nuovo percorso ciclopedonale, viale Montebianco e viale Monterosa con la realizzazione di una pista ciclabile bidirezionale, viale Giulio Cesare con un percorso ciclopedonale che costeggia il centro sportivo, viale Forlimpopoli e viale Romagna.

Interventi a basso impatto ambientale

Le piste ciclabili in progetto saranno realizzate, con esclusione di alcuni brevi tratti, in calcestruzzo drenante che, grazie al suo colore chiaro e all’alta porosità, garantisce non solo il filtraggio dell’acqua piovana nel sottosuolo ma anche un abbassamento di circa tre gradi della temperatura della pavimentazione rispetto alla posa tradizionale; dati importanti in un’ottica di interventi a basso impatto ambientale e paesaggistico. La realizzazione dell’opera non comporterà alcun procedimento di esproprio interessando aree di proprietà del Comune.

I nuovi percorsi cittadini in chiave “green” contribuiranno allo sviluppo dei percorsi di mobilità quotidiana negli spostamenti casa-lavoro e casa-scuola e collegheranno il tessuto urbano con i principali luoghi di aggregazione sociale, educativa e sportiva e con i parchi pubblici.

“Per una città che guarda al futuro ? dichiara l’assessore ai Lavori pubblici, Simone Imola ? il progetto pone al centro l’obiettivo di incrementare e favorire la mobilità lenta nella vita quotidiana dei cittadini, sviluppare gli itinerari cicloturistici, aumentare la sicurezza percepita dai ciclisti e ridurre l’incidentalità, agevolare la partecipazione agli eventi sportivi e favorire il turismo sportivo. Di fatto con questa nuova rete di piste andremo a mettere in collegamento anche la zona del vecchio cimitero e quella di San Lorenzo”.