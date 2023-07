Una città presa di mira dai ladri, dopo l'ennesima porta scassinata i Carabinieri arrestano due uomini

Una città presa di mira dai ladri. Ma a poche ore dall’ennesima nuova lista di furti in case e appartamenti, arrivano degli arresti. Il fenomeno a Santarcangelo di Romagna stava ormai diventando dilagante: molte le denunce e le proteste, anche attraverso i social, per i furti nelle abitazioni. Una cittadina aveva anche spiegato di essere stata derubata di 1.400 euro, l’intero stipendio di un mese di lavoro, mentre stava dormendo. Altri episodi si sono continuati a registrare, con furti di denaro e oggetti di valore, soprattutto orologi e gioielli.

Ma martedì, nel cuore della notte, dopo gli ultimi episodi delle ore precedenti, i Carabinieri della stazione di Santarcangelo hanno deciso di intensificare i controlli e dopo la chiamata di una cittadina sono state fermate due persone. In collaborazione con i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Rimini, i militari hanno tratto in arresto in flagranza due giovani stranieri per tentato furto in abitazione.

L’attività nasce a seguito della richiesta d’intervento al numero di emergenza 112 da parte di una cittadina, allarmata da alcuni rumori sospetti che sentiva provenire dalla porta della propria abitazione, nello specifico una villetta posta nelle vicinanze della Stazione ferroviaria. Le indicazioni della donna facevano subito intuire che si trattasse di qualcuno che stava tentando di entrare nell’abitazione per commettere un furto e, pertanto, la Centrale Operativa di Rimini immediatamente ha deciso di inviare sul posto la pattuglia della Stazione di Santarcangelo, in quel momento presente sul territorio, supportata da quella del Radiomobile di Rimini.

I militari, prontamente raggiunta l’abitazione, si sono imbattuti nella presenza di due giovani che cercavano di allontanarsi. Subito fermati e controllati; i due sono stati tratti in arresto per tentato furto in abitazione in concorso, venendo inoltre recuperato un cacciavite verosimilmente utilizzato nel tentativo di aprire la porta dell’abitazione, e successivamente, trattenuti presso le camere di sicurezza in attesa del Giudizio per direttissima fissato durante le prossime ore.