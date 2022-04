La città si veste a festa con il tricolore, una mega penna degli Alpini svetta in piazza Malatesta

Rimini si prepara ad accogliere gli Alpini. Con l’installazione della grande penna alta 15 metri in piazza Malatesta, si sono concluse martedì (26 aprile) le operazioni di vestizione della città per accogliere l’”invasione pacifica” degli alpini in vista dell'Adunata Nazionale Alpini Rimini-San Marino. La grande installazione, dal titolo «Espressione alpina», realizzata dall’artista e alpino biellese Paolo Barichello, svetta in piazza Malatesta per riprodurre, partendo da una struttura metallica che ricorda il cappello alpino stilizzato, una penna costituita dall’intreccio dei nomi di tutte le regioni italiane che, al buio, s’illumina con le luci tricolore.

Espressione Alpina - La storia della mega penna alpina di piazza Malatesta

Realizzata per sostenere la candidatura di Biella per l’Adunata nazionale del 2024, l’opera è stata consegnata dal sindaco di Biella Claudio Corradino al Sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad. «L’opera vuole essere sinonimo di unione tra tutte le città d’Italia – dice il sindaco Claudio Corradino –. Simboleggia l’uomo-Alpino e i suoi valori: determinazione, tenacia, amore, coraggio, solidarietà e fratellanza e accompagna gli alpini di città in città a ogni Adunata”.

Tutta Rimini tricolore

Sono oltre 20mila le bandiere italiane che sono state utilizzate in queste settimane per vestire col tricolore e ‘imbandierare’, dal mare al centro storico, tutta la città. Dal 25 aprile e fino a tutta la durata dell’evento, che si svolgerà da giovedì 5 a domenica 8 maggio, Piazza Cavour, piazza Malatesta, piazza Tre Martiri, il corso, l’Arco, la piazza sull’acqua al ponte di Tiberio e piazzale Fellini, sono i luoghi più suggestivi dove vedere la Rimini tutta tricolore, vestita a festa.

Nella rotonda di piazzale Fellini da alcuni giorni sono iniziate le operazioni di montaggio della grande tenda che ospiterà l’area food dell’evento, mentre nel parco Fellini sarà realizzata la cittadella militare. Come noto, l’adunata riminese vedrà il clou domenica 8 maggio con la partecipazione alla sfilata finale di circa 80mila alpini, ma, prima della grande sfilata di chiusura, sono davvero molti i momenti significativi della quattro giorni riminese: dal lancio sullo Stadio – giovedì 5 maggio - di circa dodici paracadutisti - tutti alpini, paracadutisti dell’Ana - all’esibizione di tutte le fanfare di cui il Corpo dispone (sono 33), alla sfilata della 18 Bandiere di Guerra, ovvero tutte quelle dei reparti compresi nel Comando Truppe Alpine, che quest’anno festeggia insieme all’Ana il 150° anniversario di fondazione del Corpo degli Alpini, fino alla mostra storica sui 150 anni del Corpo degli alpini, accanto alla Cittadella degli Alpini in piazzale Fellini che, assieme all’ospedale da campo e al campo scuola al parco XXV Aprile e alle mostre documentali al Museo della città, e alla cittadella storica in piazza Malatesta, saranno visitabili a partire da giovedì mattina (il programma giorno per giorno su https://www.adunatalpini.it/il-programma/).

Lo storymap dell’evento

A questo indirizzo https://bit.ly/93AdunataNazionaleAlpini si possono trovare tutte le informazioni utili sull’evento. In considerazione dell’enorme flusso che si riverserà nell’area riminese, è stato definito, in coordinamento con la Prefettura, la Questura, la Polizia Locale, i Vigli del fuoco e l’Asl, il piano per la logistica, la sicurezza e le limitazioni della viabilità. A partire dalla totale interdizione della cosiddetta ‘zona rossa’ a qualunque mezzo nella giornata di domenica 8 maggio e la chiusura di tutte le scuole cittadine nella giornata di sabato 7 maggio.