Apre la Cittadella, in piazza Malatesta un percorso lungo i 150 anni di storia del Corpo degli Alpini

In Piazza Malatesta è stata allestita sotto una tensostruttura la Cittadella Storica degli Alpini. L'apertura a partire dalle 10 di venerdì (6 maggio). Si tratta di una installazione di grande interesse culturale, perché al suo interno vengono ripercorsi i 150 anni di storia del Corpo degli Alpini, fondato a Napoli con Regio decreto da Vittorio Emanuele II nel 1872 ed i 103 anni di storia dell’Associazione Nazionale Alpini, fondata a Milano nel 1919.

Il cuore della Cittadella Storica sono due grandi pannelli, lunghi una decina di metri ciascuno, su cui sono riprodotte immagini e date fondamentali della vita del Corpo e dell’Associazione degli Alpini. Una carrellata storica che in pochi minuti consente di farsi un’idea di questa affascinante epopea del Corpo dell’Esercito più vicino al sentimento popolare ed al cuore degli italiani.

Speciale Alpini - Tutto sulla quattro giorni riminese

Non mancano uniformi storiche, dalle origini sino ai giorni nostri e video che, girando in continuo, raccontano l’essenza dei soldati con la penna nera sul cappello e dei volontari che, dopo aver prestato servizio nelle Truppe alpine, continuano ad adoperarsi per il bene della comunità. Sempre venerdì, ma alle 11, viene inaugurata al Parco Federico Fellini la Cittadella Militare degli Alpini, che mette in mostra le principali dotazioni e tutte le capacità di impiego in montagna come nella Protezione civile delle moderne Truppe Alpine.

Entrambe le cittadelle saranno aperte ogni giorno dalle 9 alle 21. L’ingresso è libero.