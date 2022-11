I cittadini hanno deciso, la giunta dovrà realizzare il restyling del parco Robinson e l'ascensore

Si sono concluse le operazioni di spoglio per le votazioni delle proposte presentate da realizzarsi attraverso il "bilancio partecipativo". Questi i risultati finali: Restyling Parco Robinson 479 punti; Ascensore disabili per Uldb Italia 444 punti; Area per ginnastica a corpo libero al Parco della Pace 271 punti; Festival di rigenerazione urbana 197 punti; Esercizio verde 196 punti; Percorso salute 175 punti; Nuove panchine in via Matteotti 171 punti; Installazione manufatto in legno nel ciclodromo Volturno Boga 149 punti. Il totale dei votanti è stato pari a 494, le schede valide 415 valide e 79 nulle. Le quattro proposte che hanno riscontrato il punteggio complessivo più alto saranno recepite dalla Giunta nell’elaborazione del bilancio di previsione del Comune per l’anno 2023.

Ecco, dunque, il dettaglio delle proposte che dovranno essere realizzate entro la fine del 2023:

“Restyling Parco Robinson”. La proposta intende riqualificare e rendere fruibile l’attuale pista di pattinaggio che verrebbe trasformata in campetto polivalente da basket e calcetto. Verrebbero, inoltre, rese più gradevoli l’agorà presente ed il muretto di ingresso tramite la realizzazione di disegni a tema ecologia realizzati da bambini, ragazzi ed adulti.

“Ascensore disabili per Uldb Italia”. La proposta prevede l’acquisto di un piccolo ascensore per la nautica da installarsi sull’imbarcazione Uldb Italia per consentire l’accesso sottocoperta in totale autonomia a diversamente abili in carrozzina. Sottocoperta trovano posto 12 posti letto, di cui 4 appositamente studiati per diversamente abili, cucina, living e bagno completamente accessibili.

“Area per ginnastica a corpo libero al Parco della Pace”. La finalità della proposta è di installare al Parco della Pace una struttura per l’allenamento all’aperto. L’obiettivo dell’area fitness è di fornire una soluzione professionale adatta ad atleti ed atlete esperti ed al tempo stesso pratica, versatile e sicura per chiunque voglia effettuare attività fisica all’aperto.

“Festival di rigenerazione urbana”. La proposta, in collaborazione con l’Associazione Piazza Grande Aps, intende promuovere un festival di arte pubblica al Parco Malvin Jones con musica, arte, cibo e rigenerazione urbana di spazi pubblici della città con particolare focus sulle generazioni più giovani.