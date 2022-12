Cittadini esasperati dai furti in appartamento. "Fino a Capodanno controlli extra delle forze dell'ordine"

Le segnalazioni si moltiplicano. Già da prima della vigilia di Natale. Nella zona di Santarcangelo di Romagna è allarme furti. Si continuano a sommare i casi di ladri che si intrufolano nelle abitazioni, mettono tutto a soqquadro e scappano con oggetti di valore. Sul tema si è interessata anche la sindaca Alice Parma, che nelle ultime ore ha valutato la richiesta di rinforzi da parte delle forze dell’ordine. “I controlli extra nelle giornate di festa erano già previsti – spiega la prima cittadina -, fino a Capodanno da parte dei Carabinieri ci sarà il massimo impegno su servizi serali e pomeridiani. Sono previsti anche rinforzi da Rimini sul tema dei furti in appartamento”.

Intanto sui social, residenti furenti continuano a segnalare e a dare l’allarme ai concittadini. “Ragazzi occhio ai ladri, sono entrati anche da noi. Questi giorni sono i peggiori”, scrive una signora. Subito altre segnalazioni. “In via Roncaglia idem”. Anche dietro la stazione. E così via. Qualche giorno prima altre segnalazioni: “In via Giuseppe Fani, vicino alla scuola Il Drago, mi sono entrati i ladri in casa. I Carabinieri hanno detto che era il quarto furto nella stessa giornata, fate attenzione più che potete”. E i casi continuano a sommarsi: “Da noi sono venuti, ma li abbiamo scoperti e sono scappati”.