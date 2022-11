Un gruppo di cittadini organizza una "partita del cuore", con il ricavato musica e luci per gli anziani

Un gruppo di marignanesi con la passione del calcio, lo scorso ottobre ha dato vita ad una "partita del cuore", occasione per una rimpatriata, ma anche per fare beneficenza. Infatti il ricavato della giornata è stato destinato all'acquisto di una cassa consegnata alla presenza dell'amministrazione comunale alla direttrice della Casa Residenza Anziani, Raffaella Piva. Si tratta in particolare di una cassa altoparlante portatile con microfono e luci, che accompagnerà con la musica le nonne, i nonni, gli operatori e i loro familiari nei momenti di festa che nella Casa Residenza potranno presto ripartire con le dovute precauzioni.

"E' stata un'iniziativa carica di entusiasmo, generosità ed anche solidarietà per questo un ringraziamento va a tutti i partecipanti, ma anche a tutte le attività che hanno sostenuto con un contributo l'iniziativa: Caffetteria via Veneto, Caffè Centrale, Tansport forniture sportive, Tenuta del Monsignore, Ottaviani Enzo, Cantine Ottaviani-Lorenzi, Panificio Buresta, Drive Eat. Un ringraziamento anche a Accademia Marignanese che ha ospitato la partita e all'Amministrazione comunale, nella persona del Sindaco Daniele Morelli, che ha partecipato alla partita".

Un ringraziamento speciale a chi ha avuto l'idea di dare vita a questa proposta, che potrà sicuramente ripetersi, ed in particolare a: Battazza Sandro, Ottaviani Oriano, Bonetti Andrea, Perazzini Cristian, Bellucci Osca e Tamagnini Giorgio. Sempre loro l'idea di rivolgere un pensiero ai nonni e nonne residenti nella Casa Residenza Anziani di San Giovanni, riconosciuta per l'alta qualità, la professionalità e l'umanità che da sempre la contraddistinguono".