Cittadini stufi raccolgono 150 firme in 48 ore. "Il viale cade a pezzi. E a Natale un'accozzaglia di luci"

In due giorni hanno firmato 150 persone. Si tratta di un gruppo di residenti di Riccione che hanno deciso di avviare una petizione di protesta. Il motivo? Sono stanchi di assistere al degrado dei marciapiedi e delle strade nella zona di viale Dante e aree limitrofe a Riccione. Oltre ai residenti, hanno già firmato il documento anche dei commercianti e degli albergatori della zona. “Siamo stanchi di vedere come uno dei viali più importanti di Riccione sia ridotto - scrivono -. Siamo consapevoli che la pavimentazione del viale è stata totalmente sbagliata a suo tempo quando fu scelta, non adatta a un’area trafficata e con parcheggi ai lati della strada. L’area da viale Galli a viale Verdi, di viale Dante, sta diventando la Cenerentola di Riccione”.

I cittadini proseguono nel loro sfogo: “Siamo stanchi di assistere a incidenti di cittadini e turisti che camminando per i marciapiedi del viale, inciampano, cadono e si feriscono anche in modo grave. Siamo stanchi di vedere davanti ai nostri negozi, alle nostre attività, alle nostre abitazioni, mattonelle spaccate, buchi pericolosi e pietre sparse ovunque”.

Problemi anche per transitare con auto, moto, e biciclette su strade rialzate da cunette pericolose. “Siamo stanchi di sentirci ripetere che il problema sono i pini, pertanto non si puo’ fare niente”, aggiungono i cittadini.

Polemica poi anche sulle luminarie: “Le luminarie di Natale sono state una ridicola accozzaglia di luci raccattate qua e là non uniformi, ripieghi montati all’ultimo minuto dopo numerose proteste dei commercianti. Questa è la a riprova del disinteresse che gli amministratori hanno di questa città”. I cittadini chiedono così urgentemente che ci siano interventi di riparazione e risanamento dei viali e dei marciapiedi, in attesa di un intervento importante e definitivo di tutta la zona.

Le firme sono in fase di raccolta in una lunga serie di attività commerciali: parrucchiera Patty (via Rossini), profumeria Eden, tabaccheria Matteini, Carpediem, Foto Kino Casalboni, Fulvia bigiotteria, Lonero Abbigliamento, Marini biancheria e profumeria Vallechiara (viale Dante).