Classifica della criminalità, Rimini al terzo posto dietro a Milano e Bologna

Nella geografia del crimine la classifica del 'Sole 24 Ore', che pubblica lunedì l"indice della criminalità', va da Milano (la "capitale" delle denunce) a Oristano (la più sicura), per numero di denunce in rapporto alla popolazione residente. Si confermano, osserva il quotidiano, le criticità legate alla sicurezza nelle grandi aree metropolitane, tutte tra le prime 20 province della classifica. Bologna sale al secondo posto, seguita da Rimini e Prato per denunce ogni 100mila abitanti. Roma è al settimo posto con una flessione del 18,3% nel 2020 ma con un aumento del 12,5% nei primi sei mesi del 2021. Firenze si distingue per il calo più marcato di reati nel 2020, in flessione anche nei primi sei mesi del 2021. Padova risulta quella più sotto pressione per i reati di droga, Parma per le rapine nei negozi, Imperia per percosse e lesioni dolose denunciate.

Il capoluogo romagnolo, quindi, continua a mantenere il poco invidiabile risultato che da anni lo vede conquistare il podio con 4503,4 denunce ogni 100mila abitanti che comunque sono in calo rispetto alla classifica dello scorso anno. E proprio in tema di classifiche, il quotidiano economico stila l'elenco dei reati con il relativo numero di denunce, per Rimini arriva il secondo posto in Italia per numero di furti, il terzo per le estorsioni, e sfiora il podio con il quarto posto per le associazioni a delinquere. La provincia è poi nella top ten con il nono posto per gli infanticidi, nelle violenze sessuali, nelle estorsioni e nei tentati omicidi. Si classifica al sesto posto per i furti negli esercizi commerciali e nelle rapine mentre è settima per i furti nelle autovetture in sosta. Va un po' meglio sugli omicidi volontari, 44esima posizione, e per i furti con strappo, 28esima, e i furti in abitazione, 82esima, 57esima per i furti con strappo e 54esima per quelli di automobile. E' 39esima per quanto riguarda l'usura e 38esima per i reati di associazione di tipo mafioso; 18esima per le truffe informatiche e 62esima per gli incendi dolosi. Sui reati inerenti agli stupefacenti è 28esima e 88esima per le violenze sessuali.