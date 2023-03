Claudio Cecchetto ora fa l'americano, New York lo incorona con il premio Mike Bongiorno

L’Associazione Culturale Italiana di New York organizzatrice del “Nycanta”, Festival della Musica Italiana di New York giunto quest’anno alla 15esima edizione, dando appuntamento domenica 8 ottobre 2023 all’Oceana Theater (ex-Master Theater) di Brooklyn, comunica l'attribuzione del prestigioso Premio Mike Bongiorno 2023 a Claudio Cecchetto, celebre produttore, conduttore e insuperabile talent scout. Cecchetto è stato in questi giorni a Miami per incontrare il board dell'Associazione Culturale Italiana di New York, confermando la sua presenza al festival di ottobre in qualità di presidente della giuria.

“L'attribuzione del Premio Mike Bongiorno - ha avuto modo di precisare Cecchetto - mi riempie di gioia, orgoglio e commozione. Al grande Mike devo l'avvio della mia carriera, quell'indimenticabile giorno del 1978, quando da direttore artistico di Tele-Milano Canale 58 mi volle incontrare per chiedermi espressamente di condurre il nuovo programma 'Chewing Gum' per la nascente Canale 5. Il mito della tv, un ricordo incancellabile, era venuto a farmi visita personalmente, con mia immaginabile sorpresa...”.

“Non posso nascondere – ha proseguito Cecchetto – la forte componente emotiva, oltre che biografica, di questo Premio intolato a Bongiorno, che per me sta a ricordare, e per così dire a celebrare, l'avvio della carriera”.

Il “Nycanta” è un concorso rivolto a cantanti, cantautori, gruppi, duo e autori che si presentano con un brano inedito. I concorrenti vengono giudicati da una giuria composta da esperti e personalità del panorama musicale, culturale e dello spettacolo. Sul palco si confrontano 10 artisti, di cui 5 provenienti dagli USA e da altri continenti, e 5 dall’Italia. Si eseguono canzoni inedite, e si gareggia per vincere la competizione con un importante premio in denaro ed altre opportunità offerte dall’Associazione Culturale Italiana di New York.

Le notizie del 31 marzo

"Dammi i soldi o ti ammazzo", minacciato per un debito di droga fa arrestare il pusher

Danni alla fontana di Tonino Guerra per la vittoria agli Europei, la tesi dell'accusa non regge e viene assolto

Tragedia sulle strade, harleysta perde la vita in un drammatico incidente

Inaugurata la "Foresta del mare", tra sardine e altalene un waterfront sempre più a misura di bambino