Claudio Cecchetto show a ViVa Rai 2 con Fiorello. La storia del talent scout di Riccione in prima serata tv

Claudio Cecchetto torna alla conquista della tv. In compagnia degli amici di sempre. Degli artisti che ha contribuito a lanciare su scala nazionale. Quella di mercoledì (20 dicembre) sarà per il talent scout di Riccione, già candidato sindaco della Perla Verde, una giornata speciale. In prima serata, a partire dalle 21,30 andrà infatti in onda il documentario “People from Cecchetto”. Intanto però la giornata è cominciata a passo spedito: il riccionese è stato ospite di Fiorello a ViVa Rai 2. Insieme a Cecchetto ospite un altro riminese, direttamente da Santarcangelo presente davanti alle telecamere anche Fabio De Luigi, che attende il mese di gennaio per l’arrivo del suo nuovo film nei cinema “50km all’ora” insieme a Stefano Accorsi. Cecchetto non ha perso occasione, in diretta Rai, di rivolgere un pensiero per il suo incarico in Visit Romagna e le attività legate al turismo romagnolo.

Intanto sul piccolo scherma la scena questa volta sarà però tutta per lui, Claudio Cecchetto. Lo scopritore dei talenti. Personaggio eclettico e visionario, Cecchetto è stato uno dei più importanti talent scout dello spettacolo italiano. L'elenco dei nomi che devono alla sua intuizione e alla sua perseveranza - l'inizio di una fortunata carriera è impressionante: da Gerry Scotti a Fiorello, da Amadeus a Jovanotti, da Max Pezzali a Fabio Volo, solo per citarne alcuni. Sarà la testimonianza di questi artisti a tracciare le linee che definiscono la personalità di Claudio Cecchetto attraverso un collage di ricordi, racconti e aneddoti, che andranno a completare la versione che Cecchetto darà di sé stesso in un'intervista inedita. Un programma di Martino Clericetti, Emanuele Imbucci. Regia di Emanuele Imbucci.