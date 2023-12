Claudio Cecchetto, un talent scout per Riccione. "Lascio il consiglio e aiuterò in prima linea la mia città"

In prima linea per rilanciare Riccione. Con lo spirito del gioco di squadra, all’insegna della costruttività. Claudio Cecchetto lascia di certo da parte le dialettiche politiche e preferisce badare più al concreto. “Ci tengo a Riccione e mi metto a disposizione per fare qualcosa tutti insieme”. Così il talent scout racconta a RiminiToday. Nella giornata di sabato, il già candidato sindaco della Perla Verde ha deciso di rassegnare le dimissioni. La notizia si era già diffusa da tempo, anche se lo stesso Cecchetto aveva ancora temporeggiato qualche giorno. “Il documento è già stato protocollato in Comune – spiega Cecchetto -, al mio posto subentrerà Massimo Montanari, spero di essere stato ancora una volta un buon talent scout e di consegnare al consiglio comunale un giovane con prospettive di crescita, ho avuto modo di conoscerlo in campagna elettorale e sono certo che farà il bene della città”.

Claudio Cecchetto ora si mette a disposizione dell’amministrazione comunale. Con cui già da tempo aveva aperto una linea di credito e di stima importante. A tal punto da strappare una lettera di elogio, diffusa pubblicamente, da parte della sindaca Daniela Angelini. In moltissimi anche all’interno della maggioranza riccionese parlano di un Cecchetto che dopo l’incarico di ambassador per Visit Romagna lavorerà anche in prima linea per rilanciare programmazione ed eventi di Riccione. “I termini non ci sono ancora, dovesse capitare sarei felice di poter dare una mano – ammette Cecchetto -, spero nei prossimi giorni di avere un incontro con la sindaca Angelini e di approfondire il tema, credo che questo sia il risultato dell’atteggiamento che ho sempre tenuto con spirito civico. Riccione è la mia città, le devo molto, sono residente qui, per cui sono a disposizione, il come la valuteremo tutti assieme. Di sicuro ho apprezzato e molto le parole della sindaca Angelini”.

Nel frattempo Claudio, con la sua Radio Cecchetto, ha trascorso il fine settimana a Cortina per festeggiare insieme all’amico Enrico Vanzina i 40 anni del film Vacanze di Natale. Intanto mercoledì 20 dicembre, alle 21,30, su Rai Uno andrà in onda “People from Cecchetto”, un documentario che racconta tutto il suo percorso, con il lancio di artisti come Fiorello, Gerry Scotti, Amadeus, Jovanotti e Max Pezzali. Chissà che non sia un ritorno al passato, con una location da mettere in prima linea: Riccione.