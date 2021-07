Già vicario ad Ancona, per anni ha ricoperto lo stesso ruolo nella nostra provincia

Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell’interno Luciana Lamorgese, ha deliberato le nomine e il movimento di Prefetti in Italia e, a Rovigo, è stato nominato Clemente Di Nuzzo. Prefetto vicario ad Ancona, dopo essere stato per anni viceprefetto a Rimini, sarà il delegato del Governo in Polesine.